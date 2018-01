Vitória e Jesus não inventam e levam a jogo os mais fortes

Benfica e Sporting sobem ao relvado separados por apenas três pontos. Na frente estão os visitantes, que seguem empatados com o FC Porto na liderança do campeonato.

Rui Vitória não considera o dérbi decisivo para as contas do Benfica, mas uma derrota deixará os encarnados a seis pontos do Sporting.

A TSF está no Estádio da Luz a acompanhar o jogo, numa emissão especial que terá como convidado Luís Filipe, antigo jogador de ambas as equipas.

No banco do Benfica estão Svilar, Lisandro, Samaris, João Carvalho, Rafa, Seferovic e Jiménez.

No banco do Sporting estão Salin, Ristovski, André Pinto, Bruno César, Bryan Ruiz, Podence e Doumbia.