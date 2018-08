Vitória vs. Peseiro. Treinador das águias venceu os últimos três confrontos

Em oito partidas disputadas entreRui Vitória e José Peseiro, divididas entre campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, Vitória venceu quatro, Peseiro três e registou-se um empate.

Os primeiros quatro embates tiveram lugar na temporada 2012/13, quando o agora técnico benfiquista orientava o Vitória de Guimarães e o 'timoneiro' sportinguista comandava o Sporting de Braga.

Peseiro venceu os dois encontros do campeonato, por 2-0, na Cidade Berço, e 3-2, na 'Pedreira', sendo que, pelo meio, o Vitória superiorizou-se no embate da Taça de Portugal (2-1), após o nulo (0-0) na fase de grupos da Taça da Liga.

O reencontro entre os dois treinadores teria lugar três anos depois e logo num 'clássico'. O FC Porto, de José Peseiro, foi à Luz bater o Benfica, de Rui Vitória, por 2-1, com golos de Herrerra e Aboubakar, que anularam o tento inaugural de Mitroglou.

Na temporada seguinte, já com Peseiro de regresso a Braga, Rui Vitória saiu por cima nos dois confrontos. Na Supertaça, Cervi, Jonas e Pizzi deram o triunfo às 'águias' (3-0), que voltaram a superar o adversário no campeonato, por 3-1, com dois golos de Mitroglou e um de Pizzi, de nada valendo a resposta tardia de Rosic.

O último confronto entre os dois treinadores ocorreu na última época, após Peseiro ter substituído Pedro Martins no Vitória de Guimarães. Na 28.ª jornada, o conjunto da Luz arrecadou o triunfo, por 2-0, graças a um 'bis' de Jonas.

Benfica e Sporting jogam no sábado, a partir das 19h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.