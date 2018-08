Benfica tenta alcançar o jackpot da Liga dos Campeões

Eis o arranque oficial da nova temporada para o Benfica. A equipa de Rui Vitória estreia-se esta terça-feira em jogos oficiais, num encontro decisivo que pode ter impacto no sucesso da nova época. Em jogo está a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões e um "saco" cheio de milhões.

O duelo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe pode abrir caminho para o 'play-off' com os gregos do PAOK ou os russos do Spartak de Moscovo e levar a um autêntico "jackpot", depois da UEFA ter aumentado significativamente os prémios da liga milionária. No caso do Benfica, o prémio vale 43 milhões de euros.

Mas para alcançar essa receita, o Benfica tem de ultrapassar em primeiro lugar a equipa turca, que, como se sabe, tem grande experiência na competição. Os encarnados não vão poder contar com a sua estrela maior dos últimos anos. Jonas ficou de fora da convocatória por opção do treinador Rui Vitória.

"Jonas ficou de fora porque não reúne as condições necessárias, perante o contexto dos últimos dias", disse o técnico do Benfica. As palavras fazem adivinhar uma iminente transferência do internacional brasileiro, sendo que o destino mais provável é a Arábia Saudita, onde é desejado por vários clubes.

Sem Jonas, o Benfica vai atacar a entrada na Liga dos Campeões com as armas que adquiriu neste defeso. Entre as caras novas do plantel, estão Facundo Ferreyra e Nicolas Castillo, que são os trunfos do ataque encarnado para o embate com o Fenerbahçe.

Além dos atacantes sul-americanos, Rui Vitória conta com os reforços Odysseas, Conti e Alfa Semedo. Da equipa, o técnico encarnado promoveu Gedson e João Félix.

O jogo entre o Benfica e o Fenerbahçe realiza-se a partir das 20 horas, no Estádio da Luz, que terá lotação esgotada.

Eis a lista completa de convocados do Benfica

Guarda-redes: Svilar e Odysseas;

Defesas: Conti, Grimaldo, Luisão, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;

Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Seferovic, Ferreyra e Castillo.