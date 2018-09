Aos 59 minutos, foi o Nacional, pelos pés de Palocevic, que levou perigo à baliza de Vlachodimos.



E em cima do intervalo, os papéis inverteram-se e Seferovic serviu Salvio para o segundo golo do Benfica.



Seferovic voltou a aparecer na grande área e, após uma assistência de Salvio, assinou o primeiro golo do Benfica. Jogador suíço já não marcava há oito meses.



Suíço falha o remate depois de uma jogada entre Pizzi e Grimaldo.



Salvio foi protagonista numa das primeiras jogadas de perigo do encontro, aos 11 minutos, com um remate fora da área que passou perto do poste da baliza de Decas.



Onde do Nacional da Madeira: Daniel,Decas, Júlio César, Felipe, Campos; Marakis, Jota, Arabidze, Camacho; Rochez e Vítor Gonçalves.



Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Salvio, Cervi, Pizzi e Seferovic.

O Benfica tenta alcançar o Sporting de Braga e o Sporting no comando da I Liga de futebol, precisando de vencer na Madeira o Nacional esta noite.

Depois de os 'arsenalistas' terem vencido, na sexta-feira, em casa do Desportivo de Chaves por 1-0, e de o Sporting ter vencido pelo mesmo resultado, no sábado, na receção ao Feirense, o Benfica terá agora de vencer na Choupana para se 'colar' aos seus dois rivais no comando.

Um pouco mais atrás, o FC Porto vai tentar fazer esquecer a recente derrota caseira (3-2) com o Vitória de Guimarães e manter-se na perseguição aos primeiros, recebendo no Dragão o Moreirense.

O jogo no Estádio do Nacional da Madeira fica ainda marcado pelo facto de o clube da casa ter proibido a existência de adereços do Benfica nas bancadas do estádio , com exceção da bancada visitante.