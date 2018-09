Afinal vai poder comprar bilhetes para o clássico. Benfica recorre de castigo

O Benfica vai começar esta quinta-feira a vender, a partir do meio-dia, bilhetes para o jogo frente ao FC Porto no próximo dia 7 de outubro, a contar para a Liga NOS.

Não há garantias de que o jogo não tenha de se realizar à porta fechada, mas "de modo a salvaguardar a possibilidade de realização do jogo aberto ao público", os bilhetes vão passar a estar disponíveis.

O início venda de bilhetes foi suspenso esta terça-feiradepois de a Federação Portuguesa de Futebol ter confirmado a aplicação do castigo de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

Num comunicado divulgado no site do clube, a SAD explica que interpôs e já entregou o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para tentar impugnar a decisão, requerendo também o decretamento de providência cautelar suspensiva dos efeitos do acórdão.

"É convicção firme da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD que a razão lhe assiste e que o TAD reconhecerá os fundamentos da sua defesa", pode ler-se na nota.

"Em todo o caso, a realização ou não do jogo Benfica-FC Porto (...) está dependente da obtenção de decisão em tempo útil por parte daquele Tribunal a decretar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Federação Portuguesa de Futebol."

O castigo da Federação Portuguesa de Futebol foi motivado pela "reincidência no arremesso perigoso de tochas para o terreno do jogo" na visita ao Estoril Praia, no dia 21 de abril.