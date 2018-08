Benfiquistas impedidos de usar adereços do clube fora do setor visitante

Os adeptos do Benfica que queiram assistir à próxima partida das "águias", em jogo da 4.ª jornada da I liga portuguesa, frente ao Nacional da Madeira, na Choupana, estão "impedidos" de levar adereços alusivos ao clube da Luz, para setores que não estejam destinados aos visitantes, anunciaram, esta quinta-feira, os "alvinegros" na sua página oficial .

O clube madeirense alega que a medida tomada em relação aos adeptos benfiquistas é por uma questão de segurança e que estes só terão permissão para usar acessórios alusivos ao clube encarnado na bancada lateral nascente sul (setor reservado aos adeptos da equipa visitante).

"A todos os espectadores fica desde já um alerta. Por razões de segurança, os adereços alusivos à equipa adversária serão apenas permitidos na bancada lateral nascente sul, setor destinado aos adeptos visitantes", esclareceu o clube.

O Nacional informa também que os bilhetes para a bancada nascente já esgotaram e que neste momento estão apenas disponíveis ingressos para a bancada poente.

Os campeões da II liga portuguesa regressaram esta época ao escalão principal do futebol nacional, onde se encontram no 11.º lugar da tabela classificativa, com apenas três pontos, conquistados no passado domingo, ao derrotarem o Vitória de Setúbal (2-1), no Estádio do Bonfim, num encontro da 3.ª jornada.

Já os vice-campeões nacionais estão no 2.º posto da classificação, com os mesmos sete pontos do rival Sporting, que lidera o campeonato, após ter empatado na Luz (1-1), no sábado passado.

O embate entre madeirenses e lisboetas está agendado para o próximo domingo, às 18h30, no Estádio da Madeira, na Choupana.