Bilhetes para a Supertaça à venda a partir de terça-feira

O FC Porto e o Desportivo das Aves anunciaram, esta sexta-feira, nas suas páginas oficiais, que os bilhetes para a Supertaça Cândido de Oliveira estarão à venda a partir da próxima terça-feira, dia 17 de julho.

No lado portista, os ingressos estarão disponíveis na bilheteira nascente do estádio do Dragão, sendo que nos dias 17 e 18 de julho a venda é exclusiva para detentores de Lugar Anual 2018/19 e, a partir do dia 19, mediante a disponibilidade de bilhetes, a venda será alargada aos restantes sócios com a quota atualizada de junho 2018.



O FC Porto informa ainda, que "cada cartão, nas condições descritas anteriormente, dará acesso à compra de uma entrada e cada pessoa poderá adquirir um máximo de duas entradas, mediante a apresentação obrigatória de dois cartões de sócio", pode ler-se no site portista.

Da parte do Desportivo das Aves, os bilhetes estarão à venda a partir das 14h00, da próxima terça-feira, no balcão de relações públicas, junto à loja, no estádio do Desportivo das Aves. Apenas os sócios, com idade superior a três anos e com a quota do mês de julho atualizada, é que terão acesso à compra de bilhetes para o jogo.

O Desportivo das Aves informa ainda que "cada associado vai poder adquirir três ingressos. A apresentação do cartão de sócio é expressamente obrigatória, ainda que não seja o titular do mesmo a proceder à compra."

O jogo que abre oficialmente a temporada 2018/19, e que coloca frente a frente o campeão nacional (FC Porto) e o vencedor da Taça de Portugal (Desportivo das Aves), está agendado para o dia 4 de agosto, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Os bilhetes terão preços unitários de 5, 10 e 15 euros.