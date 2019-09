Boavista vai criar novo clube

© Boavista Site Oficial

O Boavista decidiu criar o Bessa Futebol Clube com o intuito de proteger os direitos de formação do clube.

Tendo em conta um "plano de crescimento a médio/longo prazo", o Boavista comunicou que, em concordância com o Boavista Futebol SAD, vai ser criado um novo clube para ter início esta época.

"No passado, vários protocolos foram estabelecidos com diversas coletividades o que fez com que os direitos de formação se fossem dispersando por essas entidades externas ao clube", explica o clube, frisando que se pretende que essas verbas sejam "asseguradas no universo do Boavista" e que os atletas tenham a "oportunidade de competir ao mais alto nível".