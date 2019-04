Eintracht Frankfurt acionou opção de compra de Jovic

O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, revelou hoje que o clube decidiu contratar o futebolista Luka Jovic, acionando a cláusula de opção de compra do avançado internacional sérvio, que estava emprestado pelo Benfica.

"Decidimos contratá-lo. Não sei se sairá agora ou daqui a um ou dois anos, mas todos vão lucrar. Não gosto de falar sobre comissões [que poderão reverter para o Benfica numa futura transferência], mas é uma situação vantajosa para os dois clubes", disse o dirigente, em declarações à SportTV, a um dia de receber as 'águias', na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Fredi Bobic lembrou que conhece o avançado sérvio desde os 17 anos, quando jogava na Sérvia, e que, face ao pouco espaço que Jovic tinha no Benfica, conseguiu que o jogador se transferisse para o Eintracht.

No Benfica desde janeiro de 2016, o avançado não teve oportunidade na equipa principal, pela qual apenas foi suplente utilizado num jogo da I Liga e outro da Taça da Liga, em 2016/17.

No final dessa época, o avançado, de 21 anos, foi cedido por empréstimo ao Eintracht, clube pelo qual, em duas temporadas, disputou 67 jogos e marcou 34 golos.

Esta época o jogador tem 25 golos, 17 dos quais na 'Bundesliga', em que é o segundo melhor marcador, atrás do polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, com 21.

Na quinta-feira, o Eintracht recebe o Benfica a partir das 20:00, depois de na primeira mão da Liga Europa ter perdido no Estádio Luz por 4-2, num jogo em que Jovic e Gonçalo Paciência marcaram os golos dos alemães.