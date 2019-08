Bordéus de Paulo Sousa arranca empate em casa do Lyon

© Reuters

O Bordéus empatou hoje 1-1 em Lyon, equipa que jogou durante cerca de uma hora com menos um jogador, devido à expulsão por duplo amarelo do médio brasileiro Thiago Mendes, na quarta jornada da Liga francesa de futebol.

O avançado holandês Memphis Depay adiantou no marcador a equipa da casa, aos 32 minutos, concluíndo um rápido contra-ataque com um remate cruzado rasteiro.

O conjunto orientado pelo português Paulo Sousa chegou ao empate aos 67 minutos, com o experiente atacante francês Jimmy Briand a 'faturar' num lance de insistência, após duas grandes defesas do guardião internacional luso Anthony Lopes.

O Lyon é adversário do Benfica no grupo G da Liga dos Campeões, que integra também os russos do Zenit e os alemães do RB Leipzig.