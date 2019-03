Bordéus ganha corrida à Roma e fecha contrato com Paulo Sousa

O português Paulo Sousa é o novo treinador do Bordéus. O clube francês ganhou a corrida à Roma e conseguiu fechar contrato com o técnico de 48 anos.

A TSF sabe que Paulo Sousa assinou um contrato de três anos e meio, faltando apenas a oficialização do acordo.

O treinador português vai liderar a equipa do Bordéus, que se encontra no 13.º lugar do campeonato.

Nos últimos anos, Paulo Sousa passou pela China, Itália, Suíça, Israel, Hungria e Inglaterra, mas antes de agarrar os desafios de clubes, o técnico português orientou a seleção portuguesa de sub-16.

Ao leme da equipa do Basileia, o Paulo Sousa conquistou um campeonato nacional, tal como aconteceu em terras israelitas, com o Maccabi Tel Aviv. Na mesma época, a equipa venceu ainda uma Taça de Israel.

Paulo Sousa esteve ao serviço da Fiorentina, entre 2015 e 2017, mas não conquistou qualquer título.

Como jogador, o antigo internacional português jogou no Benfica, Sporting, Juventus, Borussia Dortmund e Inter Milão, entre outros clubes.