Boxing Day com toque português

Um golo do português Ricardo Pereira ditou a segunda derrota consecutiva do Manchester City no campeonato inglês. O "cityzens" perderam por 2-1 frente ao Leicester, um resultado que coloca a equipa de Pep Guardiola a sete pontos do líder, Liverpool.

Bernardo Silva marcou o primeiro golo do encontro aos 14 minutos, para o Manchester City. A vantagem dos visitantes durou apenas quatro minutos, com o empate do Leicester por Albrighton aos 18.

No segundo tempo, num remate de fora de área, o português Ricardo Pereira bateu o guarda-redes Ederson Moraes (ex-Benfica) e estabeleceu o resultado final, 2-1 para o Leicester.

Num jogo que decorreu em simultâneo, o Liverpool venceu em casa o Newcastle por 4-0. Já o Tottenham bateu o Bournemouth por 5-0, e ultrapassa o Manchester City no segundo lugar.

O Everton de Marco Silva venceu por 5-1 no terreno do Burnley, num jogo onde André Gomes foi titular.