Braga e V. Guimarães já conhecem adversários na Liga Europa

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Julho, 2019 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga vai defrontar Lechia Gdansk ou Brondby na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, enquanto o Vitória de Guimarães jogará, case se qualifique, com Ventspils ou Gzira United.

Pub Pub

Os dois clubes portugueses eram cabeças de série no sorteio que se realizou na sede da UEFA, em Nyon na Suíça.

Pub Pub

O SC Braga vai ficar à espera do desfecho do embate entre o Lechia Gdansk ou Brondby, para ver com quem vai medir forças na passagem ao play off.

Já o Vitória de Guimarães pode ter pelo caminho o Ventspils da Lituânia ou o Gzira United de Malta.

Duas equipas que também vão medir forças na segunda pré-eliminatória, à imagem dos vimaranenses, que esta quinta-feira vão jogar frente ao Jeunesse, do Luxemburgo, em partida da primeira mão.

Os jogos da primeira mão da terceira pré-eliminatória da segunda competição europeia de clubes estão marcados para 8 de agosto, enquanto os segundos encontros vão realizar-se em 15 do mesmo mês.

O Sporting entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, por ter vencido na temporada passada a Taça de Portugal.