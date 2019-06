Brasil e Venezuela garantem 'quartos' da Copa América

O Brasil e a Venezuela garantiram, este sábado, a passagem aos quartos de final da Copa América.

Os anfitriões da prova venceram o Peru por 5-0, com golos de Casemiro, Roberto Firmino, Everton, Dani Alves e William. Já a Venezuela bateu a Bolívia por 3-1, com dois golos de Machís e um de Martinez. Justiniano reduziu para os bolivianos.

Brasil avassalador

O médio-defensivo do Real Madrid Casemiro inaugurou o marcador aos 12'.

Cinco minutos depois, Roberto Firmino aproveitou um erro de Gallese para marcar o segundo da partida.

O terceiro golo da partida fez-se com recurso a um remate de Everton.

Aos 53', coube ao lateral Dani Alves fazer abanar as redes defendidas por Gallese.

William ainda fez o gosto ao pé aos 90'.

Até ao final do jogo ainda houve tempo para Gallese defender um penálti de Gabriel Jesus. Com este resultado, o Brasil passa à fase seguinte da competição na primeira posição do Grupo A, com sete pontos. Os peruanos ainda podem chegar à próxima fase da competição, bastando para isso que não sejam o pior dos terceiros classificados entre os três grupos.

Golo madrugador foi a receita

A Venezuela colocou-se em vantagem frente à Bolívia logo aos dois minutos de jogo através de Machís.

Os 'vinotinto' foram para o intervalo com a vantagem mínima mas, aos 55, Machís fez o 2-0.

A Bolívia reduziu aos 82', por Justiniano mas, quatro minutos depois, Martínez 'matou' a partida.

Com esta vitória, a Venezuela assegura a segunda posição do Grupo A, com cinco pontos. A Bolívia fecha o grupo, com zero pontos.