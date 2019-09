Bruma e o Doni Malen são os principais perigos para o Sporting

O antigo internacional holandês sublinha que "este jogo é de 50/50, já que será um encontro difícil para o PSV" © António Azevedo/Global Imagens

"O PSV é uma equipa bastante sólida. Não arriscam muito. São muito pacientes. No ano passado, marcaram muitos golos nos últimos cinco minutos e em tempo de compensação. Portanto mantêm-se concentrados até ao final", disse Stan Valckx em entrevista à TSF.

O antigo internacional holandês sublinha que "este jogo é de 50/50". "Será um encontro difícil para o PSV. O Sporting vai ser paciente e vai tentar explorar o contra ataque como costumam fazer. Não sei dizer quem será o favorito nesta partida."

Desafiado pela TSF a destacar os principais perigos do PSV para o Sporting, Stan Valckx diz que "Bruma e o Doni Malen, um jovem ponta de lança que marcou cinco golos no fim de semana passado, são as referências do ataque. O Doni Malen está a ter um crescimento muito rápido e já se estreou na seleção nacional, e marcou. É um jovem promissor, mas o futebol do campeonato holandês é diferente da Liga Europa. O Sporting é um nome muito respeitado com uma grande história e penso que o PSV também receia o Sporting."

O clube leonino entrou diretamente na fase de grupos da Liga Europa, e o PSV foi eliminado na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao perder com o Basileia, e Stan Valckx refere que os holandeses "queriam e esperavam estar na fase de grupos da Liga do Campeões. Ficaram muito desapontados por estarem na Liga Europa. Têm tido dificuldade no Campeonato. Com a saída do Luk, de Jong e do Losano, ficaram sem os principais criadores de golos e assistências. Mas nas últimas semanas têm melhorado", destacou o antigo defesa.

Stan Valckx acompanha os resultados do Sporting, e, sobre a troca de treinadores, com a saída do conterrâneo Marcel Keizer, justifica com "as expectativas sempre muito altas em Alvalade". Marcel Keizer venceu dois troféus no Sporting, mas, com tantos jogadores novos, é necessário tempo.

"E o tempo é sempre um problema em Portugal."

O antigo defesa central do Sporting recorda ainda os tempos passados em Portugal, entre 1992 e 1994. "Gostei muito do tempo que passei em Lisboa. Tínhamos uma grande equipa ótimos colegas de balneário, jogávamos um bom futebol. Desfrutei, não só dentro de campo, mas também da vida em Lisboa e Cascais, onde morava. No geral tenho apenas boas memórias", referiu Stan Valckx.

O holandês recorda ainda que, "no segundo ano em Alvalade, perdemos a final da Taça de Portugal". "Mas, quando estávamos a fazer uma boa época, o Bobby Robson foi despedido; estas são as memórias mais fortes que tenho. E, claro, o acidente do Cherbakov."