Bruno César é titular na receção do Sporting ao Nacional

Onze do Sporting: Renan; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Jefferson; Bruno Fernandes, Gudelj e Bruno César; Diaby, Bas Dost e Nani.

Onze do Nacional: ainda não divulgado.

O Sporting, que recebe o Nacional, procura responder ao FC Porto e ao Sporting de Braga, já vencedores na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Os 'leões' são a única equipa 100% vitoriosa em casa, onde já ganharam por seis vezes, e também só conhecem o sabor do triunfo na 'era' Marcel Keiser, que ganhou os cinco jogos em que comandou a equipa, dois deles no campeonato.



Por seu lado, o Nacional chega a Alvalade no seu melhor período da temporada, já que pontuou nos últimos quatro jogos do campeonato, com dois empates e duas vitórias, uma delas fora, no reduto do Desportivo das Aves.