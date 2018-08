Bruno de Carvalho afasta-se da campanha à liderança do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou na sua página de Facebook que a campanha "Feitos de Honra. Leais ao Sporting" vai continuar, mas sem a sua presença.

O ex-presidente leonino, que recebeu na quinta-feira uma notificação de suspensão, por um ano, de sócio do Sporting, ficou impedido de se candidatar à liderança do clube.

Na publicação, o ex-dirigente desportivo lamenta não poder apresentar-se a eleições e agradece àqueles que apoiaram até agora a sua candidatura: "Lamento não poder estar, neste momento, ao pé da família que adotei, os Sportinguistas, mas a minha família precisa da minha presença. Obrigado a todas as Leoas e a todos os Leões que nos têm motivado e apoiado nesta campanha."

Ainda assim, Bruno de Carvalho garante que a campanha vai continuar a bem da democracia e dos interesses do Sporting: "A candidatura Leais ao Sporting estará garantidamente nas eleições dia 8 de Setembro, defendendo a Democracia, a Lei, os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e do maior ativo e património deste Clube: os Sócios e os Adeptos!"