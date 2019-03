Bruno de Carvalho já apresentou recurso contra expulsão do Sporting

Bruno de Carvalho apresentou recurso da expulsão de sócio do Sporting, disse à agência Lusa fonte próxima do antigo presidente do clube 'leonino'.

A mesma fonte confirmou ainda que o ex-vice-presidente Alexandre Godinho também já recorreu da pena de expulsão de sócio, tomada pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, a 1 de março.

Estes recursos deverão agora ser apreciados em Assembleia-Geral do clube, que ainda não tem data marcada.

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting considerou que Bruno de Carvalho, de 47 anos e que presidiu ao clube 'leonino' entre 2013 e 2018, altura em que foi destituído do cargo em Assembleia-Geral, cometeu 12 infrações disciplinares , enquanto Alexandre Godinho, igualmente punido com a sanção de expulsão de sócio, terá cometido, segundo aquele conselho, 10 infrações disciplinares.

Da direção liderada por Bruno de Carvalho, foram aplicadas ainda penas de suspensão por nove meses a Carlos Vieira (seis infrações), seis meses a Luís Gestas (quatro) e repreensão registada a Rui Caeiro (duas), tendo ainda sido decidido o arquivamento dos autos referentes a Luís Roque e José Quintela.