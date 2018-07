Bruno de Carvalho diz que regulamentos não estavam em vigor aquando da suspensão

Bruno de Carvalho respondeu esta tarde ao comunicado da Comissão de Fiscalização do Sporting, para regulamento disciplinar do clube não estava em vigor, porque os novos estatutos do clube apenas foram entregues no notário há alguns dias.

A suspensão da condições de sócio não é válida porque o regulamento disciplinar não estava em vigor quando a decisão foi tomada, no final de junho. "Se por culpa da ex-mesa os estatutos só foram colocados agora na conservatória, os regulamentos não existem. A casa não se faz do telhado para baixo", reitera Bruno de Carvalho, em resposta à Comissão de Fiscalização.

Questionado sobre a razão para que os estatutos apenas tenham sido registados há alguns dias pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Bruno de Carvalho fala em incompetência de Jaime Marta Soares. "Para mim é só incompetência, porque não há aproveitamento próprio. Não há retroatividade, se isto aconteceu há um mês, então foi pura incompetência. Se me pergunta se acho que fizeram isto para proveito próprio, respondo não, fizeram-no só por incompetência", sublinha.

Bruno de Carvalho confirma ainda que já fez chegar ao tribunal nova providência cautelar contra a Mesa da Assembleia Geral do Sporting, desta vez contra a recusa na aprovação das listas de assinaturas de sócios para a candidatura do presidente destituído.

Esta tarde e em comunicado, a Comissão de Fiscalização remeteu uma decisão sobre a suspensão de Bruno de Carvalho para os próximos dias. "A resolução do processo será comunicada oportunamente, dependendo, entre outros, da colaboração dos testemunhos dos visados", pode ler-se no documento .