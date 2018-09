Bruno de Carvalho pede união mas não vai desistir das ações judiciais

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o ex-vice-presidente Alexandre Godinho emitiram esta segunda-feira um comunicado conjunto onde garantem que vão continuar na justiça pela sua dignidade.

Os antigos dirigentes do clube de Alvalade consideram que o ato eleitoral que conduziu Frederico Varandas à presidência do Sporting nunca devia ter acontecido devido a várias "ilegalidades".

Ambos pedem ainda que vão continuar a trabalhar na defesa dos seus interesses. "A defesa da nossa honra e da nossa dignidade em face das ilegais ações/sanções disciplinares exigem, inevitavelmente, continuarem as ações judiciais em curso", lê-se no comunicado.

Sem uma palavra dirigida ao novo conselho diretivo dos leões, o comunicado de Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho, termina com uma palavra aos apoiantes do movimento "Leais ao Sporting".

Leia o comunicado na íntegra

"Caros Consócios do Sporting Clube de Portugal,



Sem prejuízo de nos mantermos sempre disponíveis para, com a dignidade reposta, obter os necessários consensos em prol dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal, são factos irrefutáveis que:



a) apesar de termos, literalmente, dado o peito às balas e de o tribunal ter decidido a ilegalidade/extemporaneidade de qualquer ato eleitoral antes de decididas as questões disciplinares criadas pelas duas putativas comissões de JMS, nada foi capaz de evitar que as eleições acontecessem;



b) não obstante neste ultimo ato eleitoral muitos associados terem, em consciência, acabado por decidir não participar, milhares de outros votaram, - facto que lamentamos mas respeitamos -, os nossos Advogados alertam que estamos juridicamente vinculados a impugnar todos os atos que decorram ou sejam tomados na sequência das ilegalidades cometidas, sob pena de impossibilitar a nossa defesa da honra, e da condição de Sócios de pleno direito do Sporting Clube de Portugal;



c) temos direito à nossa Defesa (como qualquer humano neste mundo) pelo que não abdicaremos de garantir a nossa "absolvição" total, em qualquer procedimento ou processo ilegal em que fomos ou sejamos visados;



d) a defesa da nossa honra e da nossa dignidade em face das ilegais ações/sanções disciplinares exigem, inevitavelmente, continuarem as ações judiciais em curso, pois que o seu abandono enfraqueceria substancialmente a possibilidade de êxito, na "batalha" judicial contra as referidas ações/sanções disciplinares, por conformação com atos ilegais originários naquelas.



Por outras palavras:



- nós, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, que desde 2013 tanto demos ao Clube no plano financeiro, no plano patrimonial, e no desportivo devolvendo o orgulho ao Universo Sportinguista, não podemos abandonar a defesa da nossa honra e da nossa dignidade, nem podemos tolerar que ilegalidades se traduzam na humilhação e na degradação irreparável da nossa imagem pública, da nossa dignidade humana e da nossa qualidade profissional;



- e de acordo com os nossos Advogados, por nada nos pressupostos que inadvertidamente nos empurraram para este dia se ter alterado, não podemos desistir da "guerra" jurídica relativa à farsa da destituição e à farsa eleitoral que se encontra consumada, especialmente por ainda nada se saber sobre a intenção e solução que esta nova direção tenciona implementar para solucionar as gravíssimas e tão negativamente consequentes ilegalidades e irregularidades praticadas.



Por último não podíamos deixar de dar uma palavra de extremo apreço e agradecimento a todos os Sportinguistas que apoiaram ativamente ou indiretamente o Movimento "Feitos de Honra. Leais ao Sporting!" e a Onda Verde com multidões leoninas que nos receberam e acompanharam de Norte a Sul do País, bem como na Ilha de São Miguel nos Açores (não tendo sido possível em tempo útil ir à Madeira, o que lamentamos) - Vocês São o Sporting CP e o Sporting CP também é feito de

Vocês!



Viva o Sporting Clube de Portugal!!!



Bruno de Carvalho, Sócio nº 14.868

Alexandre Godinho, Sócio nº 15.963"