"Muita gente votou na destituição e neste momento já está arrependida"

O ex-líder leonino garante que já reuniu as assinaturas necessárias para a realização de uma Assembleia-Geral extraordinária antes das eleições que estão marcadas para o próximo dia 8 de setembro.

Ouça a reportagem de Bruno Sousa Ribeiro com o ex-presidente dos leões

Num encontro com jornalistas, o antigo líder do clube de Alvalade garantiu, mais uma vez, que vai a eleições enquanto candidato à presidência dos leões e, perante o seu afastamento, assegurou que já enviou uma providência cautelar para impugnar a Assembleia-Geral do dia 23 de junho, que o destituiu como presidente do Sporting.

"Já houve muita gente que me disse que votou na destituição mas que neste momento já está arrependida e quer votar. E há uma vingança pura, eu acho que mexi em demasiados interesses e a vingança está a ser servida fria mas como não sou um homem de desistir e virar as costas vão ter de se esforçar um bocadinho mais", reforçou o ex-líder dos verde e brancos.

Deste modo, Bruno de Carvalho vai entregar as assinaturas na terça ou quarta-feira e acredita que a Assembleia-Geral extraordinária deverá acontecer na próxima semana.