"Bruno de Carvalho trazia uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma"

O presidente da comissão de gestão do clube leonino apresentou-se, esta sexta-feira, perante a comunicação social e através de um comunicado afirmou ter legitimidade até dia 8 de Setembro, tal como os restantes representantes, para conduzir os destinos do clube.

Começou por referir que é do conhecimento público que o ex-presidente e os ex-órgãos do conselho diretivo foram destituídos pelos sócios, em assembleia geral, no dia 23 de Junho por 71,36 dos votos. A decisão foi imediata e integralmente implementada.

A dia 1 do presente mês, o Sporting foi citado para tomar posição quanto a uma providência cautelar apresentada em tribunal por Bruno de Carvalho, na qual é pedida a suspensão da deliberação social adotada naquela assembleia destitutiva.

Refere que se encontra a decorrer o prazo para a dedução de oposição por parte do clube, não tendo sido ainda proferida qualquer decisão por parte do tribunal.

Esta manhã, afirmando a existência de uma decisão jurídica que reconduziria na função de presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho ter-se-á apresentado nas instalações do clube. Depois de analisada a documentação, Torres Pereira não vacilou na hora de dizer que "era tudo mentira" e que o ex-presidente leonino não tinha na sua posse nada que contradissesse ou suspendesse a decisão tomada anteriormente pelos sócios.

Este ter-se-á oposto a abandonar, de forma voluntária, e até depois de se comprovar que "trazia uma mão-cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma", as instalações do clube verde e branco, sendo necessária a intervenção da PSP.

O presidente da comissão lamenta este acontecimento que coincide com a preparação do primeiro jogo em Alvalade na presente Liga de Clubes e no decurso de um ato eleitoral vital para os destinos do clube, acrescentando que já vai estando habituado às faltas de respeito e das atitudes de desprezo vindas de Bruno de Carvalho, que continua "a ser um foco de perturbação e confusão", pondo sempre as ambições pessoais à frente do clube.

Esta atitude, continua, "passou todos os limites" e será por essa razão que os sócios que ainda acompanham o ex-líder leonino o vão abandonando sucessivamente.

"Quanto mais o clube precisa de paz, mais o ex-presidente do clube semeia guerras", mas, adianta o presidente da comissão de gestão, até dia 8 de setembro, quem se ocupará dos destinos do clube são as pessoas que lá estão: Artur Torres Pereira, Jaime Marta Soares, José de Sousa Cintra e Henrique Monteiro.