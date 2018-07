Bruno de Carvalho vai recolher assinaturas para convocar AG extraordinária

Bruno de Carvalho vai recolher assinaturas para a realização de uma assembleia geral extraordinária a acontecer antes de 8 de agosto. O objetivo do ex-presidente do Sporting é que "todas as candidaturas possam ir a eleições a 8 de setembro".

A decisão do ex-dirigente leonino foi anunciada no facebook e serve, de acordo com Bruno de Carvalho, para garantir a democracia e a liberdade eleitoral e "para garantir a devolução do poder de decisão aos Sócios do Sporting CP".

A recolha de assinaturas está marcada para esta segunda-feira, junto à Loja Verde do Pavilhão João Rocha, das 17h00 às 20h00.