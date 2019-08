Bruno Fernandes diz que é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros

O pequeno texto escrito por Bruno Fernandes surge na sequência da goleada por 5-0 sofrida pelo Sporting no domingo © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O futebolista Bruno Fernandes pediu esta segunda-feira desculpa aos adeptos do Sporting no Instagram pela goleada sofrida frente ao Benfica na Supertaça e lembrou que o momento "é de baixar a cabeça e pensar nos erros cometidos".

"Não é momento para muitas palavras, não é momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça e pensar nos erros que cometemos e que nunca mais os devemos voltar a cometer", escreveu o capitão do Sporting, pedindo desculpa a todos aqueles que se deslocaram ao estádio do Algarve ou que, em suas casas, apoiaram a equipa.

Para Bruno Fernandes o momento é de reflexão: "Devemos pensar o que fez com que ganhássemos as taças que ganhámos o ano passado e que a união e companheirismo que tivemos nos levou a essas conquistas".

Este pequeno texto escrito por Bruno Fernandes surge na sequência da goleada por 5-0 sofrida pelo Sporting no domingo, no estádio do Algarve, para a Supertaça, e numa altura em que a sua saída do clube tem sido dada como iminente há várias semanas consecutivas na generalidade dos órgãos de comunicação social.