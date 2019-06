Ronaldo perto do golo. Portugal 0-0 Suíça (1.ª parte)

TSF/Lusa Por 05 Junho, 2019 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Era a estreia que muitos esperavam. João Félix foi chamado à equipa inicial por Fernando Santos, para jogar ao lado de Ronaldo no ataque frente à Suíça. Mas havia mais novidades: após uma ausência forçada por lesão, Bruno Fernandes também está de regresso, tal como o lateral Nelson Semedo.

O jogo começou com um calafrio do guardião Sommer, que se atrapalhou na sequência de um atraso. Estava a ser pressionado por João Félix mas o lance terminou sem perigo. Os helvéticos responderam e obrigaram Rui Patrício a aplicar-se. No dia da sua 80.ª internacionalização, o guardião negou o golo ao extremo Shaquiri.

Aos 11 minutos, a Seleção nacional teve oportunidade de inaugurar o marcador. Um passe mal medido da defensiva suíça foi parar aos pés de João Félix. O jovem estreante passou de primeira para Ronaldo que, isolado, rematou ao lado.

O jogo estava repartido e, na resposta, após um cruzamento da direita, a Suíça esteve novamente perto da baliza de Patrício. Seferovic, melhor marcador da Liga Portuguesa, cabeceou com muito perigo.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, Semedo; William, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; João Félix, Cristiano Ronaldo.

Suplentes de Portugal: José Sá, Beto, João Cancelo, José Fonte, João Moutinho, Dyego Sousa, Diogo Jota, Rafa, Gonçalo Guedes, Mário Rui, Pizzi.

Onze da Suíça: Sommer, Mbabu, Akanji, Freuler, Schar, Rodríguez, Zakaria, Shaqiri, St. Zuber, Xhaka, Seferovic.

Suplentes da Suíça: Mvogo, Omlin, Moubandje, Elvedi, Lang, Steffen, Benito, Ajeti, Sow, Drmic, Fernandes.

