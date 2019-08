Bruno Lage espera um Belenenses SAD de "enorme qualidade" © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 16 Agosto, 2019 • 16:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica destacou, esta sexta-feira, a "enorme qualidade" do Belenenses SAD, adversário frente ao qual o campeão pretende "dar a melhor resposta" no jogo de sábado, da segunda jornada da I Liga de futebol.

Pub Pub

"Para conhecer o Belenenses basta ver o primeiro jogo deste campeonato: Portimonense-Belenenses. A riqueza tática desse jogo, quer de um lado e do outro, evidencia a enorme qualidade do Belenenses a defender e a atacar. Preparámo-nos para dar a melhor resposta. Foi um jogo que terminou 0-0, mas com uma grande riqueza tática", afirmou Bruno Lage, no centro de estágio no Seixal.

Pub Pub

Em conferência de imprensa, o técnico campeão nacional desvalorizou, repetidamente, a proximidade do 'clássico' com o FC Porto, já na terceira ronda, e confessou não se lembrar de ver algum treinador dizer que o pensamento não estava no adversário seguinte.

"Tem sido a nossa postura: sair de um jogo e entrar apenas no jogo seguinte. Não tenho memória de um treinador que vos tenha dito que estava a pensar em outro jogo. Queremos estar no confronto: uma ideia em confronto com outra e jogadores em confronto com outros. É o que nos motiva", garantiu.

Questionado sobre as diferenças no arranque entre Benfica e FC Porto e o impacto da ausência dos 'dragões' na Liga dos Campeões e a consequente subida dos 'encarnados' ao pote 2, Bruno Lage lamentou a eliminação do rival, lembrando a importância que teve na pontuação para o ranking da UEFA.

"Na Liga dos Campeões não há jogos fáceis, temos de estar preparados para todos os adversários. E temos de olhar para o panorama do futebol português: não nos podemos esquecer do percurso do FC Porto na Liga dos Campeões nos últimos 20 anos, que foi a equipa que mais pontuou para ainda termos uma equipa direta na fase de grupos", observou.

O técnico do Benfica manifestou ainda satisfação pelas renovações de contrato de Adel Taraabt e Tomás Tavares, "pelo reconhecimento do trabalho de um coletivo" e dos próprios atletas individualmente.

Bruno Lage rejeitou que o central argentino Conti esteja de saída do clube e recusou pronunciar-se sobre a continuidade do avançado venezuelano Cádis no plantel benfiquista.

O desafio da segunda jornada da I Liga, entre Belenenses SAD, que integra o grupo dos oitavos classificados, com um ponto, e Benfica, líder do campeonato, com três pontos, está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio Nacional, em Oeiras.