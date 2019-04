PUB

O jogo começou com um golo bem madrugador assinado por Rafa Silva. Aos 2 minutos, o jogador das águias aproveitou a primeira oportunidade do jogo e, de calcanhar, fez o 1-0 e surpreendeu os sadinos.

Durante os primeiros minutos, a equipa de Bruno Lage deixou vários avisos ao Vitória de Setúbal, com algumas oportunidades de golo, e antes da meia hora de jogo as águias tiveram mesmo uma oportunidade flagrante. Depois da intervenção do videoárbitro, Rui Costa apontou para a marca da grande penalidade para assinalar uma mão na bola. Ficou nos pés de Pizzi o 2-0, mas o guarda-redes Makaridze disse 'não' e defendeu para os sadinos.

O segundo golo do Benfica acabou por surgir, outra vez, pelos pés de Rafa, numa jogada em que a defesa dos sadinos tem culpa. Assim, aos 36 minutos, havia dois bis no jogo: dois golos de Rafa, duas assistências de João Félix.

A resposta demorou apenas três minutos. Nuno Valente aproveitou uma bela jogada dos sadinos para atirar a bola para o fundo da baliza de Vlachodimos. Estava feito um grande golo que reduzia a desvantagem do Vitória na Luz.

Veja os golos:



Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Florentino, Samaris, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Onze do Vitória de Setúbal: Makaridze; Mano, Artur Jorge, Vasco Fernandes e André Sousa; Sávio, Rúben Micael, Éber Bessa e Nuno Valente; Jhonder Cádiz e Berto.

Suplentes do Benfica: Svilar, Jonas, Yuri Ribeiro, Zivkovic, Taarabt, Jota e Gedson.

Suplentes do Vitória de Setúbal: Cristiano, Pirri, Sekgota, Allef, Cortez, Castro e Zequinha.