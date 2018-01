Bruno Moreira: "O Paulo Fonseca ensinou-me a ser um verdadeiro avançado"

Dois anos e meio espremidos dão 27 golos em 4919 minutos na Primeira Divisão. Foi assim que Bruno Moreira escreveu o nome na história do Paços de Ferreira: é o recordista de golos no principal escalão do futebol português, ultrapassando os 25 golos de William.

Moreira chegou ao clube que veste de amarelo em 2014/15, depois de passagens por Varzim, Moreirense, Nacional, CSKA Sofia (treinado por Stoichkov) e Desportivo de Chaves. Na primeira época, treinado por Paulo Fonseca, festejou dez golos. Na segunda época, com Jorge Simão no banco, marcou 14 golos. Agora, com apenas 503 minutos, leva três e quer continuar a mostrar que é bom "todos os dias".

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Que tal é ser o melhor marcador da história do Paços de Ferreira no campeonato?

É um sentimento de orgulho representar o clube, onde jogo pelo terceiro ano. É um orgulho enorme fazer parte da história do Paços de Ferreira e tornar-me no melhor marcador do Paços.

Que golos dão mais prazer, os que resolvem jogos ou aqueles contra os grandes? O Bruno marcou ao FC Porto e Sporting com a camisola do Paços...

Todos os golos dão sempre um gosto especial, mas como é óbvio aqueles que se traduzem em pontos, esses sim são importantes para nós, como para a equipa.

Bruno Moreira e os golos que se traduzem em pontos

O Bruno tem apenas 503 minutos na Liga. Os golos são a melhor forma de convencer um treinador ou há outra estratégia?

A experiência diz-me que temos de provar todos os dias que somos bons. Tenho uma história neste clube, tenho muitos golos. É certo que não estamos a passar uma boa fase, mas como é óbvio os golos dão sempre confiança, dão um alento maior, principalmente para nós avançados. Dão-nos confiança.

Tem 30 anos. Há algum sonho por cumprir no futebol?

Sim. Posso dizer-lhe que regressei a Paços, mas quero construir ainda mais. Espero evoluir como jogador, espero atingir outro nível. Sei que tenho perfeitas capacidades para isso acontecer.

E houve alguém que lhe ensinou a marcar golos? Houve algum treinador que o marcou especialmente?

O treinador que mais me marcou foi o Paulo Fonseca. Por tudo aquilo que me ensinou, como ser um verdadeiro avançado e como utilizar todas as ferramentas para estar mais perto dos golos e para ser mais decisivo.

"Paulo Fonseca ensinou-me a ser um verdadeiro avançado"

Quem era o avançado preferido na infância?

O Ronaldo "Fenómeno"! Sem dúvida alguma...

No CSKA Sofia foi treinado por um ex-colega de Ronaldo no Barcelona, curiosamente: Stoichkov. Que memórias tem dele?

Foi um treinador que me ajudou bastante na altura. Sinceramente não o conhecia, mas como falava português foi um treinador que me ajudou muito naquela etapa da minha vida. Foram poucos meses, mas guardo boas recordações dele porque me ajudou bastante.

"É um clube que me diz muito, são pessoas que me dizem muito. Fiz história", diz Bruno Moreira

Como foi a experiência na Tailândia?

Muito boa. Foi uma experiência curta, mas muito boa. É uma cultura nova e diferente. Para muitos é um campeonato desconhecido e um clube desconhecido, para mim que lá estive é um clube enorme. Foi um prazer ter representado o Buriram United, ter conhecido aquelas pessoas. Foi bom.

Depois deste recorde no Paços de Ferreira, espera uma estátua daquelas muito feias na cidade?

(Risos) Não. Espero, sinceramente, ser reconhecido pelo jogador que sou, pelo profissional que sou. Espero que continue a ser tratado da mesma forma, de ser acarinhado da mesma forma. É um clube que me diz muito, são pessoas que me dizem muito. Fiz história, entrei na história do clube. Apesar de esta época ter menos minutos do que é normal, mesmo assim os golos vão aparecendo de forma natural.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.