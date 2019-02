Bryan Cristante já é jogador da Roma a título definitivo

O médio italiano Bryan Cristante foi oficializado a título definitivo como futebolista da Roma, clube a que estava cedido pela Atalanta, informaram os romanos no seu relatório de contas semestral.

"Verifica-se na conclusão do semestre que estão cumpridas as condições previstas para a passagem de empréstimo a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bryan Cristante", refere o relatório.

A Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, tinha garantido esta época o empréstimo de Cristante à Atalanta por cinco milhões de euros (ME) e deverá agora pagar mais 15 ME, num negócio que prevê ainda o acréscimo de 10 ME em função do desempenho do médio e dos objetivos que a equipa cumpra.

O jogador italiano, de 23 anos, chegou a representar o Benfica, clube a que chegou em 2014/15, proveniente do AC Milan, mas foi pouco utilizado, com participação em 15 jogos na primeira temporada e cinco em 2015/16, antes de ser cedido ao Palermo.

O jogador não voltou a vestir a camisola dos 'encarnados', com empréstimos posteriores ao Pescara e ao Atalanta, que acabaria por adquirir o italiano, antes de o emprestar à Roma.

Esta época, Cristante esteve em 31 jogos dos romanos, entre os quais a receção ao FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions', em que a equipa romana venceu por 2-1. Na quarta-feira as duas equipas defrontam-se no Estádio do Dragão, no Porto, no segundo encontro.