Caio Lucas já em Lisboa para reforçar o Benfica

Caio Lucas, extremo do Al Ain (Emirados Árabes Unidos), já está em Lisboa para assinar pelo Benfica.

O brasileiro, de 24 anos, chega ao clube encarnado a custo zero e deve assinar por cinco temporadas. Alguns jornalistas aguardavam-no no aeroporto, mas o jogador não prestou declarações.

Caio Lucas prepara-se para ter a primeira experiência no futebol europeu. É destro, mas pode jogar nos corredores direito e esquerdo.

Começou a carreira nas camadas jovens do São Paulo, depois mudou-se para o Japão onde atuou no Kashima Antlers (27 golos em três épocas). Atualmente, cumpria a terceira temporada no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, onde marcou até agora 45 golos.