Caixinha admite contactos do FC Porto por Marchesín

Atualmente a orientar a equipa do Cruz Azul, Pedro Caixinha já treinou o guarda-redes argentino no Santos Laguna. Esta terça-feira em conferência de imprensa o treinador revelou ter sido contactado pelo clube português, FC Porto, por causa de Agustín Marchesín, jogador do América.

Mesmo assim Pedro Caixinha quis esclarecer: "Não sou promotor, sou treinador e quem faz recomendações são os promotores. Se há um interesse de um clube português num jogador da Liga mexicana, quem será a primeira pessoa que vão contactar a pedir informações? É verdade que fui contactado para dar informações. A questão da recomendação é totalmente falsa."

O FC Porto está interessado em fechar rapidamente o negócio com o guarda-redes argentino Agustín Marchesín. O internacional argentino, de 31 anos, alinha no América do México e tem realizado boas exibições. A equipa azul e branca estava a apostar no jovem sub-19 Diogo Costa, mas lesionou-se com uma luxação num dedo na mão direita. Diogo Costa já foi operado e tenta recuperar a tempo de jogar frente ao Krasnodar para a 1ª mão do play-off da Liga dos Campeões, no dia 7 de agosto.