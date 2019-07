"Calmo" e preparado. Sá Pinto apresentado no SC Braga

© Miguel Pereira/Global Imagens

Ricardo Sá Pinto foi apresentado esta quinta-feira como treinador do SC Braga, garante que "continua muito calmo" e que está preparado para ingressar num "grande de Portugal".

Sá Pinto já orientou, esta quinta-feira, o treino dos minhotos, e revelou que "já falei com o Abel, tenho estado em contacto com ele e tenho um conhecimento geral da equipa. Comungamos da ideia de jogo, os grandes princípios, a ideia de jogo ofensiva e defensiva, temos ideias parecidas e estamos em sintonia. Não somos iguais, claro, até em termos de personalidade, cada treinador tem a sua forma de liderar", disse.

O treinador frisou que tinha "o desejo de regressar a Portugal, mas tinha que ser para um grande clube". Sá Pinto admite que o primeiro objetivo será chegar à fase de grupos da Liga Europa. Para isso acontecer o SC Braga vai ter que jogar duas eliminatórias.

Para a Primeira Liga, Sá Pinto sublinha que a "prioridade é garantir o quarto lugar e depois veremos se poderemos pensar em algo mais. Nas taças da Liga e de Portugal, tentaremos chegar o mais longe possível", disse o treinador português.

O presidente do SC Braga, António Salvador, adiantou que Sá Pinto foi sempre a primeira escolha. Já sobre a saída de Abel Ferreira para orientar o PAOK, na Grécia, o líder arsenalista admite que ficou surpreendido.

Sá Pinto assinou um contrato de duas temporadas com o SC Braga. Na época passada orientou os polacos do Legia de Varsóvia, mas foi afastado do comando técnico em abril deste ano.