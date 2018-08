Calor extremo na Volta. Ciclistas podem correr "risco de vida"

O início da Volta a Portugal está a ser marcado pelas temperaturas extremas que se têm feito sentir em território nacional. Na etapa desta sexta-feira, que liga Beja e Portalegre, os ciclistas vão percorrer cerca de 200 quilómetros com temperaturas de 40 graus ou mais, dependendo das horas do dia e do local.

Ouça a peça de Bruno Sousa Ribeiro sobre o perigo das altas temperaturas no ciclismo

Médicos especialistas em desporto ouvidos pela TSF asseguram que os ciclistas estão preparados para este tipo de calor, mas deixam a certeza que nestas condições não se pode considerar um desporto saudável.

"Este ciclismo e a maratona são desportos muito respeitáveis, de alto consumo energético, progressivo com desgaste e fadiga crónica, isto é tramado", explica Fonseca Esteves.

Há truques que devem ser tidos em conta. "Manter um volume plasmático suficiente, uma quantidade de sangue suficiente para que haja débitos suficientes e necessários, porque senão corre risco de vida, para que ele mantenha uma capacidade física de ter músculo e volume sanguíneo para que o músculo consiga funcionar a esses níveis de temperatura", justifica o médico.

A água e suplementos são cruciais para as provas, deste modo, Fonseca Esteves destaca que "antes de entrarem na prova [os ciclistas] já têm cuidados de se hidratarem devidamente e de fazerem reforço com suplementos que são absolutamente necessários". "Eles sabem muito bem controlar isso, senão estavam desgraçados", realça.

Opinião idêntica tem o médico Themudo Barata, ressalvando que fazer desporto nestas condições "benéfico seguramente não é".

"O desporto de alta competição toda a gente sabe que é uma eficaz maneira de fazer mal à saúde, mas quem faz desporto de alta competição não é para ter mais saúde, é para ganhar a vida", frisa.

Um dos fatores essenciais para resistir às altas temperaturas em competição é treinar em condições iguais ou parecidas com as que vão existir na prova, o que neste caso se tornou muito complicado, tendo em conta que as temperaturas há duas semanas estavam longe de atingir esta vaga de calor.

Recorde-se que na primeira etapa em linha, o português Joaquim Silva, da Caja Rural, desistiu da prova devido a um golpe de calor. A etapa foi também percorrida mais devagar.