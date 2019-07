Campeão começa a treinar com "bola" para a nova época

Antes da sessão de trabalho, o jovem Tiago Dantas e o médio brasileiro Gabriel lançaram os desejos para a nova época.

Contente por estar pronto para treinar a 100%, Gabriel aponta à nova época do Benfica com pressão para defender o título de campeão: "Até porque somos a equipa que conquistou o título e por isso também somos os favoritos", salientou.

Gabriel não terminou a época passada devido a uma lesão, mas não teme a concorrência e sublinha que todos querem ajudar a equipa: "Ainda bem que os que me substituíram fizeram um bom trabalho, porque assim festejámos no fim", destacou o médio brasileiro.

Tiago Dantas, de apenas 18 anos, vai trabalhar com o plantel principal. Faz parte de um lote de cinco jogadores formados no Seixal que vão fazer a pré-época encarnada: David Tavares, Nuno Tavares, Pedro Álvaro e Nuno Santos são as outras jovens apostas.

Antes do treino e em conversa com os jornalistas, Tiago Dantas admite que João Félix - futuramente jogador do Atlético Madrid - é um exemplo para todos os jogadores formados na academia do Benfica.

O jovem encarnado define-se como um jogador que gosta "de ter a bola nos pés e ajudar a equipa a jogar bom futebol, mas o treinador Bruno Lage já me conhece, porque trabalhou comigo", sublinhou Tiago Dantas.

O Benfica continua a preparar a nova época e esta quarta-feira treinou pela primeira vez com bola.

Nos primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, a destacar a presença dos mais recentes reforços Caio Lucas, Cádiz e Chiquinho.

Também os cinco jovens formados no Seixal - David Tavares, Nuno Tavares, Tiago Dantas, Pedro Álvaro e Nuno Santos - trabalharam às ordens de Bruno Lage, mas também o jovem guarda-redes Samuel Soares treinou esta manhã com o plantel principal, não sendo certo que o jogador, ainda primeiro ano de júnior, integre toda a pré-temporada.

Ausentes por lesão, não subiram ao relvado, André Almeida ainda a recuperar de uma fratura de stress na tíbia direita e Gedson Fernandes, que recupera de uma fratura no quinto metatarso.

João Félix também não esteve presente, até porque o jovem avançado está em processo negocial com o Atletico Madrid. O internacional português pode ser anunciado nos próximos dias como reforço "colchonero", numa transferência superior a 120 milhões de euros.

Ainda a destacar que Jonas não integrou o treino matinal. O avançado brasileiro chegou esta quarta-feira de manhã a Portugal, mas pode colocar um ponto final na carreira.

Pizzi, Rúben Dias, Rafa, Samaris, Odisseas Vlachodimos, Fejsa e Seferovic foram autorizados a regressar aos trabalhos apenas na próxima sexta-feira.

O Benfica que pode apresentar nas próximas horas o reforço Raúl de Tomás, o avançado espanhol, proveniente do Real Madrid, já chegou ontem a Portugal para assinar contrato.

O clube continua a preparar a nova época, o primeiro jogo está agendado para o dia 10 de julho, na Luz frente ao Anderlecht. Encontro que vai servir de apresentação da equipa aos sócios.