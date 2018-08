Campeão europeu de sub-19 por Portugal anunciado no Watford

O Watford anunciou esta quinta-feira, na sua página oficial , a contratação do jovem médio português Domingos Quina, de 18 anos, para as próximas quatro temporadas, com mais uma de opção . O médio, que sagrou-se campeão europeu por Portugal, no escalão de sub-19, no dia 29 do passado mês de julho, após uma vitória diante da Itália (4-3) troca o West Ham pelos "Hornets", também da primeira liga inglesa.

O médio saiu de Portugal em 2012, quando tinha apenas 13 anos, para trocar o Benfica pelo Chelsea. Na capital inglesa, Quina respresentou os "blues" durante quatro anos ( 2012 / 2016 ), mudando-se para os "Hammers", em 2016. No West Ham, Quina estreou-se como sénior, realizando seis jogos pela equipa principal, durante as últimas duas épocas, em que jogou maioritariamente pelos sub-23.

Por Portugal, Domingos Quina já se tinha sagrado campeão europeu, em 2016, mas no escalão de sub-17.

O West Ham também publicou uma nota, no seu site oficial , onde dá conta da partida do jovem português. O clube londrino deseja "tudo de bom na carreira de Quina", pode ler-se.