Campeão Sporting inicia defesa do título de andebol frente ao Sporting da Horta

O campeão Sporting vai iniciar a defesa do título nacional de andebol em casa do recém-promovido Sporting Clube da Horta, nos Açores, no dia 1 de setembro, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Oeiras, em Lisboa.

Na primeira jornada, o vice-campeão Benfica recebe a formação maiata do ISMAI e o FC Porto, terceiro classificado na época passada, é visitado pela formação insular do Madeira SAD, mas numa data alternativa, dado o compromisso europeu na Taça EHF.

À quinta jornada, prevista para 29 de setembro, terá lugar o clássico FC Porto-Sporting, no Dragão Caixa, e na ronda seguinte, a 6 de outubro, os 'leões' recebem o Benfica.

O FC Porto-Benfica tem lugar na 12.ª e penúltima jornada da primeira volta do campeonato nacional, a disputar em duas fases, prevista para decorrer a 1 de dezembro.

A primeira fase, de 1 de setembro a 19 de março de 2019, será disputada por 14 equipas, a duas voltas, todos contra todos, após o que os seis primeiros transitam para o grupo A, com metade dos pontos, que irá decidir o campeão, e os restantes para o B.

No grupo B, oito equipas irão decidir entre si as posições classificativas do sétimo ao 14.º lugar e, consequentemente, as permanências no principal escalão e a despromoção à II Divisão.