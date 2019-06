Campeonato até ao fim. Sporting vence Benfica e força a 'negra' no futsal

TSF Por 13 Junho, 2019 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting venceu esta tarde o Benfica por 5-3 e adiou a decisão do campeonato nacional de futsal para o quinto jogo do play-off. No final do tempo regulamentar, as equipas estavam empatadas 3-3 no pavilhão João Rocha.

O primeiro golo da partida foi marcado por Léo Jaraguá, aos seis minutos mas, aos nove, André Coelho empatou a partida. Aos 13', Merlim devolveu a vantagem aos sportinguistas.

A reviravolta benfiquista começou aos 24', por Chaguinha e foi confirmada por Fábio Cecílio aos 38' mas, aos 39', Rocha empatou de novo o jogo, obrigando à realização do prolongamento.

Ao segundo minuto do prolongamento, Rocha bisou na partida, fazendo o 4-3 na partida. Segundos depois, Pany Varela fez o 5-3.

Os leões são tricampeões em título. O jogo decisivo vai ser disputado este domingo, no pavilhão da Luz.