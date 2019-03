Cancelo satisfeito com a época na Juventus e elogioso para Ronaldo

O defesa João Cancelo afirmou esta terça-feira que está a fazer uma boa época na Juventus e enalteceu as qualidades de Cristiano Ronaldo, colega na equipa italiana e na seleção portuguesa de futebol.

PUB

"O Cristiano acrescenta qualidade a qualquer equipa. É um prazer jogar com ele e é um jogador muito importante para nós", afirmou João Cancelo, em conferência de imprensa, minutos antes do treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cristiano Ronaldo integrou esta terça-feira o estágio da seleção portuguesa, que prepara o arranque do Euro2020, com jogos frente à Ucrânia e Sérvia, ambos no Estádio da Luz, a contar para o Grupo B de qualificação. O avançado não representa Portugal desde a participação no Mundial2018.

"O Cristiano não tem que provar nada a ninguém. Por onde passa, tanto em cada clube como na seleção, faz história. Ter um jogador como ele na equipa torna tudo mais fácil", considerou Cancelo.

Apesar de ter sofrido uma lesão no joelho no final do ano passado, que o afastou dos relvados durante um mês, o lateral direito mostrou-se satisfeito com a temporada que está a realizar na Juventus.

"Estou a voltar à minha forma inicial. Todos os dias treino com os melhores defesas centrais do mundo e sinto que sou mais jogador hoje que era há um ou dois anos", disse Cancelo, que está a cumprir a segunda temporada em Itália, depois de ter representado o Inter Milão em 2017/18.

O lateral, de 24 anos, formado no Benfica, luta com Nelson Semedo por um lugar no lado direito da defesa da seleção portuguesa, um duelo entre "dois jogadores de qualidade".

"Temos os dois qualidade para jogar a titular e vai caber ao treinador decidir. Somos os dois muito bons jogadores", referiu.

Cancelo, que tem 12 jogos e três golos por Portugal, considerou que a Ucrânia e a Sérvia serão adversários difíceis no arranque de qualificação para o próximo Europeu, embora a seleção lusa tenha qualidade para vencer os dois encontros.

"São duas seleções muito fortes, mas queremos conquistar os seis pontos. A Ucrânia tem qualidade, subiu agora à primeira divisão da Liga das Nações e a Sérvia não perde desde o Mundial 2018. São dois jogos difíceis, mas temos qualidade para vencer", disse.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, em 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19h45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.