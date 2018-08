Teresa Portela e Joana Vasconcelos na final K2 500

Teresa Portela e Joana Vasconcelos qualificaram pela primeira vez Portugal para uma final de K2 500 metros em Mundiais de canoagem, esta quinta-feira, nos campeonatos que decorrem em Montemor-o-Velho.

A dupla lusa foi terceira na sua série, cumprindo a prova em 1.41,737 minutos, mais 2,475 segundos do que as neozelandesas Lisa Carrington e Catlin Ryan, que bateram as húngaras Anna Kárázs e Danuta Kozak, por 1,085.

A final realiza-se no sábado, às 13h04, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.