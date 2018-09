Portugueses com sexto e sétimo lugares em C2

Quinto no sábado em C1, Nuno Barros, o campeão do Mundo em 2010 e bronze em 2014, 2015 e 2016, juntou-se a Filipe Vieira para concluir os 26,2 quilómetros em 1:59.32,38 horas.

Os lusos chegaram a 1.20 minutos do ouro dos espanhóis Diego Romero e Oscar Graña, que bateram os húngaros Zoltán Koleszar e Levente Balla por 5,39 segundos e os checos e Jakub Brezina e Jan Dlouhi por 28,24.

Nono em C1, o vice-campeão da Europa Rui Duarte Lacerda fez equipa com Ricardo Coelho, concluindo a prova a 1.49 minutos dos vencedores e 29 segundos depois dos compatriotas.

Às 11h30, as duplas Ana Henriques/Joana Marinho Sousa e Nara Varela/Mariana Barros arrancaram para a prova de K2, sendo que às 14h30 é a vez da regata masculina, com as parelhas José Ramalho/Ricardo Carvalho e Alfredo Faria/Miguel Rodrigues, evento com que terminam os mundiais.

Portugal tem, para já, uma medalha de ouro, conquistada sexta-feira por Sérgio Maciel em C1 sub-23.