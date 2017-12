Carvalhal abandona Sheffield Wednesday

O Sheffield Wednesday anunciou este domingo no seu site oficial a saída do treinador português de futebol Carlos Carvalhal "por mútuo acordo", finalizando uma ligação de dois anos e meio, iniciada no verão de 2015.

"Queria dar os meus sinceros agradecimentos ao Carlos (Carvalhal) pelo tempo, esforço e empenho que deu ao Sheffield Wednesday nos últimos dois anos e meio", disse o líder do clube, Dejphon Chansiri, no sítio oficial do Wednesday.

O técnico luso abandona o clube um dia depois do desaire por 2-1 na receção ao Middlesbrough, que representou o sétimo jogo consecutivo sem ganhar e terceiro desaire consecutivo da equipa de Sheffield no 'Championship', a segunda divisão inglesa.

Com este desaire, o Sheffield Wednesday segue no 15.º lugar da competição, com 27 pontos, a 10 dos lugares de acesso aos 'play-offs' de subida, meta que Carvalhal atingiu nas temporadas de 2015/16 e 2016/17, falhando, porém, a subida.

"Ambas as partes acharam que era o tempo certo para seguir caminhos distintos. Tenho o maior respeito pelo Carlos, como treinador e pessoa, e será sempre bem-vindo em Hillsbrough", frisou o dono do clube do 'Championship', que será orientado, interinamente, por Lee Bullen.

Carlos Carvalhal saiu por mútuo acordo, mas, ao sítio do clube, mostrou-se "muito triste" pelo desfecho: "Falei com o dono do clube no final do jogo (de sábado) e acreditamos que este é o tempo correto para tomar esta decisão".

"Gostei muito das minhas duas épocas e meia no Sheffield Wednesday. Tivemos duas épocas fantásticas, em que chegámos aos 'play-offs', mas, infelizmente, não conseguimos replicar isso nesta época", lamentou, sem querer voltar a falar das razões que, na sua opinião, estão na origem dos maus resultados.

O treinador português deixou ainda uma palavra para os adeptos do clube, que classificou como "fantásticos e inacreditáveis", acrescentando que lhe deixaram "memórias para a vida".