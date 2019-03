Carlos Lisboa de regresso ao comando do basquetebol do Benfica

O treinador Carlos Lisboa vai regressar ao comando técnico da equipa de basquetebol do Benfica, sucedendo ao espanhol Arturo Alvárez, anunciou este domingo o clube 'encarnado'.

PUB

Alvárez, de 42 anos, chegou ao Benfica no início da temporada, proveniente dos espanhóis do Prat Juventut, e deixou o emblema lisboeta depois da eliminação frente à Ovarense, por 65-64, nos quartos de final da Taça de Portugal, e de ter terminado a fase regular da Liga portuguesa na segunda posição, atrás da campeã Oliveirense.

Carlos Lisboa, antigo basquetebolista e treinador do Benfica, desempenhava as funções de diretor-geral das modalidades do clube, que passou a exercer a tempo inteiro em junho de 2017, após ter levado as 'águias' à conquista do título português de 2016/17, então o quinto em seis temporadas.

Nascido em 23 de julho de 1958, Lisboa vai cumprir a terceira passagem pelo comando técnico dos 'encarnados', depois de uma primeira, de três anos, no final dos anos 1990, em que só conquistou uma Supertaça, na época 1998/99.

Na segunda passagem, de 2011/12 a 2016/17, ganhou quase todos os troféus nacionais que o Benfica disputou: cinco campeonatos, quatro edições da Taça de Portugal, quatro da Supertaça, mais quatro troféus Hugo dos Santos e quatro António Pratas.

Antes, como jogador do Benfica, de 1984/85 a 1995/96, Carlos Humberto Lehmann de Almeida Benholiel Lisoa Santos conquistou 10 campeonatos nacionais e ganhou cinco vezes a Taça de Portugal, a Supertaça e a Taça da Liga.

No seu currículo como técnico, conta ainda um Torneio dos Campeões -- prova que então abria a temporada -, em 2002/03, ao serviço do Aveiro Basket.