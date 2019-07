Carlos Mané é reforço do Rio Ave

© Direitos Reservados

O avançado português Carlos Mané, que pertencia aos quadros do Sporting, foi hoje oficializado como reforço do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 25 anos, que na época passada esteve cedido pelos 'leões', por seis meses, aos alemães do Union Berlin, chega a Vila do Conde a título definitivo, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

O novo reforço dos vila-condenses, que fez todo o seu percurso de formação no Sporting até chegar à equipa principal, evoluiu nas últimas temporadas no futebol alemão, com passagens pelo Estugarda e no Union Berlin.

Carlos Mané é o terceiro reforço assegurado pelo Rio Ave para a nova temporada, depois das contratações do defesa Pedro Amaral (ex-Benfica) e do guarda-redes Pawel Kieszek (ex-Málaga, de Espanha).

O avançado foi a surpresa do jogo de apresentação dos vila-condense aos seus adeptos, frente ao Santa Clara, que se está a realizar esta noite, tendo subido ao relvado no intervalo da partida.