Carlos Queiroz despede-se da seleção do Irão com uma frase de Frank Sinatra

Carlos Queiroz deixa a seleção do Irão depois de perder 3-0 com o Japão e ficar de fora da final da Taça Asiática de futebol, nos Emirados Árabes Unidos.

Na hora da despedida, o técnico que esteve oito anos à frente dos iranianos citou Frank Sinatra, com My Way. "Acho que a coisa mais fácil que posso fazer é copiar aquela velha cantiga: 'And now, the end is here'", disse Carlos Queiroz, em alusão à parte da letra "and now, the end is near".

Em relação ao jogo que ditou o final da sua passagem no Irão, Queiroz recordou que "um erro inocente" dos jogadores "deu origem ao golo e foram abaixo em termos emocionais".

"É verdade que hoje ganhou a melhor equipa. Obrigado aos meus jogadores por todo o esforço durante estes anos. Vão estar no meu coração para o resto da minha vida", garantiu o treinador, mostrando-se orgulhoso do que fez na seleção.