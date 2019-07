Carrillo sai do Benfica e assina pelo Al-Hilal

© Gustavo Bom/Global Imagens

Por TSF 23 Julho, 2019 • 10:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

André Carrillo vai deixar de vez o Benfica. O jogador assinou contrato com os sauditas do Al-Hilal por quatro temporadas.

Pub Pub

O clube divulgou fotografias da cerimónia, que aconteceu na Áustria, onde o Al-Hilal está a preparar a próxima época. André Carrillo já tinha estado ao serviço do Al-Hilal no ano passado, por empréstimo do Benfica, com quem tinha contrato até junho de 2021.

Pub Pub

Os valores da transferência não foram divulgados, mas há indicações de que o negócio permite ao Benfica encaixar nove milhões de euros.

André Carrillo chegou a Lisboa com 19 anos, no verão de 2011. Jogava no Alianza Lima, Peru, quando o Sporting comprou 85% do seu passe por um milhão de euros. Carrillo assinou, então, um contrato válido por cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

Carrillo fez 162 jogos ao serviço do Sporting, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça. O atacante acabou por sair para o rival de Lisboa a custo zero no fim do contrato.

Em 2016, fez 32 jogos pelos encarnados. No ano seguinte, foi emprestado aos ingleses do Watford. O novo empréstimo fez o peruano rumar à Arábia Saudita, onde voltou a encontrar Jorge Jesus. Agora, Carrillo sela contrato pleno com o Al-Hilal.