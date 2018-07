Casillas partilha vídeo com os maiores erros para apoiar Karius

Iker Casillas partilhou nas redes sociais um vídeo com alguns dos maiores erros da carreira entre os postes. Uma mensagem dirigida ao guarda-redes do Liverpool, Loris Karius, onde Casillas sublinha, com uma hashtag, "Eu Também Falho". Mais um sinal de apoio de companheiros de profissão, depois de vários erros do guarda-redes alemão. Mohamed Salah, também já fez questão de mostrar apoio publicamente.

"Atrás de cada um de nós há uma pessoa. Que levante o braço quem nunca falhou. Aprender com os erros só nos faz mais fortes, e aceitarmo-nos como mais humanos", refere Casillas, juntando na publica uma compilação de cinquenta segundos com alguns dos maiores "frangos" da carreira.

Da bola remata por Tiago Mendes, que escapou debaixo do corpo de Casillas, num clássico de Madrid entre Atlético e Real, a uma saída em falso ao serviço do Porto, quando Alan, jogador do Braga, fez um golo fácil perante uma baliza vazia, a mais de 35 metros dos postes.

Já Mohamed Salah publicou uma mensagem onde se pode ler "continua forte Karius, isso já aconteceu com os melhores jogadores. Ignora quem mostra ódio".

Está a ser um verão longo para Loris Karius. Depois dos dois erros na final da Liga dos Campeões que contribuíram para a derrota do Liverpool frente ao Real Madrid, o guarda-redes alemão parece estar longe do melhor momento de confiança.

Num jogo de pré-temporada nos Estados Unidos, Karius voltou a comprometer. Afastou um remate para a pequena área, permitindo um golo fácil ao Borussia Dortmund. Antes, nesse mesmo encontro, tinha saído da baliza para, qual líbero, afastar a bola. Acabou por entregar o esférico a um avançado contrário, que acabou por falhar, por pouco, o alvo, num remate perante uma baliza exposta.

Depois os comentários das últimas semanas, o treinador do Liverpool Jurgen Klopp disse já que Karius precisa de "uma série de jogos fantásticos", para apagar a má imagem deixada em encontros recentes.

Nas contas para a baliza do Liverpool entra agora o brasileiro Alisson Becker, contratado por um valor recorde de 72,5 milhões de euros, e que se junta a Loris Karius e ao internacional belga Mignolet na luta por um lugar na equipa de Merseyside.