Caso Alcochete. Advogados dos arguidos não querem prisão preventiva

A 15 de maio jogadores e equipa técnica do Sporting foram alvo de agressões na Academia de Alcochete

Os advogados dos arguidos do processo de Alcochete pedem a alteração das medida de coação de prisão preventiva. Depois de na última quarta-feira, na primeira sessão do debate instrutório, a procuradora do Ministério Público ter pedido a revisão da medida de prisão preventiva para prisão domiciliária para três dos arguidos, agora são os advogados dos restantes arguidos a pedir a mesma medida.

Entre eles está Filipe Coelho, o advogado de Nuno Mendes "Mustafá", líder da claque Juventude Leonina. "Neste requerimento que agora apresentamos apontamos fatos novos, e outros que consideramos agora mitigados", explicou à saída do tribunal aos jornalistas.

Na sessão da manhã, o advogado Carlos Melo Alves pediu uma vez mais a nulidade das novas provas juntas ao inquérito pelo Ministério Público na última semana. São mensagens da aplicação Whatsapp trocadas entre arguidos. Melo Alves pede ainda que o juiz de instrução deixe cair as acusações de acesso indevido a propriedade privado, crime de ameaça e de sequestro.

Já o advogado de outro dos arguidos em prisão preventiva, Coimbra Henriques, lembrou em tribunal que muitos dos arguidos e dos alegados invasores de academia conheciam o técnico Jorge Jesus, treinador que diz quechegou a aceitar um encontro entre capitães de equipa, treinador e membros de claque no estádio de Alvalade.

A sessão desta segunda-feira iniciou as alegações da defesa dos arguidos.

Na primeira sessão, a procuradora do Ministério Público pede a mudança das medidas de coação de três dos arguidos de prisão preventiva para prisão domiciliária. Entre eles, Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação com os adeptos.