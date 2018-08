Em direto: Início da segunda parte com tudo empatado entre Fenerbahçe e Benfica

No jogo desta terça-feira, o clube encarnado defende uma vantagem de um golo, esperando conseguir marcar na casa do clube turco e garantir o acesso ao playoff. Para tal, o técnico benfiquista sublinhou em conferência de imprensa, na antevisão deste jogo, que "a forma de passar é a vitória e ir à procura do golo".

O clube turco entra em campo esta noite com uma alteração em relação ao jogo na Luz. O ganês André Ayew está recuperado de lesão e é opção para o técnico Phillip Cocu, substitui Nabi Dirar no lado direito do meio-campo.

O Benfica nunca venceu no estádio do Fenerbahçe. Nos dois encontros anteriores derrotas por 1-0, tanto em 1975, como em maio de 2013. Em ambas as ocasiões o Benfica passou a eliminatória com vitórias em casa; primeiro por 7-0, na Luz; 37 anos depois venceu por 3-1, em encontro a contar para a Liga Europa.

Caso passe à ronda seguinte, o Benfica tem à espera o vencedor da eliminatória entre os russos do Spartak de Moscovo e os gregos do PAOK.