Southampton empresta Cédric ao Inter de Milão até ao final da época

O futebolista internacional português Cédric Soares vai representar o Inter de Milão até ao fim da época 2018/19, por empréstimo dos ingleses do Southampton e com opção de compra, anunciou este sábado o clube italiano no site oficial e nas redes sociais.

Cédric, que estava no Southampton há três épocas e meia, tendo sido contratado pelo clube inglês ao Sporting por sete milhões de euros, prossegue a carreira no Inter, reencontrando-se com o compatriota João Mário, do qual foi colega de equipa em Alvalade.

O lateral direito luso efetuou 104 jogos na I Liga inglesa, tendo marcado um golo, justamente, esta época, na execução de um livre direto, tendo ainda realizado 10 assistências para golo.

O clube italiano não informou o valor que vai pagar ao Southampton pelo empréstimo de Cédric até final da época, mas a comunicação social italiana deu conta nos últimos dias de um montante de meio milhão de euros e de uma cláusula de opção de compra de 11 milhões no final da época.

O clube de Milão deu as boas vindas ao internacional português, destacando o facto de ter no seu currículo os títulos de vice-campeão do mundo de sub-20, por Portugal, em 2011, na Colômbia, e de campeão da Europa de seniores, em 2016, em França, em cuja final foi titular. Cédric vai usar a camisola 21.

Cédric feliz pela nova aventura e pelo reencontro com João Mário

"Além de, obviamente, ter visto jogar o Inter, falei com o João Mário que me deu indicações acerca da maneira de jogar da equipa, a sua organização e quais as ideias do treinador, que gosta de controlar o jogo", afirmou Cédric, em declarações ao site oficial do clube.

O lateral direito português entende que as suas características "encaixam no estilo de jogo" do treinador Luciano Spalletti, mas pede "um período para se adaptar aos colegas e à equipa" e poder "lutar por um lugar no onze".

Cédric não escondeu a satisfação por reencontrar o compatriota João Mário: "O João [Mário] é muito meu amigo. Comecei com ele no Sporting, compartilhámos o balneário e, apesar de ele ser mais novo do que eu, temos uma relação de amizade forte. Sei que ele agora está feliz no Inter, por participar na maioria dos jogos, ao contrário do que sucedia antes, e totalmente adaptado", observou.

A oportunidade de poder jogar em San Siro também motiva Cédric: "É um estádio lendário e quando se é miúdo e se sonha jogar num estádio, San Siro é um deles. Tenho ainda uma foto da equipa do Inter de uma caderneta de cromos, dos tempos em que andava na escola. Era a minha equipa favorita".

Cédric confessou-se "feliz" por estar no Inter, "fazer parte de um clube com uma história incrível e com adeptos fantásticos" e prometeu "dar o máximo para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos e a conquistar títulos".