Cem anos d'Os Belenenses."Só tínhamos dois caminhos: ou morríamos ou recomeçávamos"

Há cem anos o clube de futebol "Os Belenenses" era criado num banco de jardim em Belém. Um século, muitas histórias e um "divórcio" depois, querem manter "a resiliência e a tenacidade" que os caracteriza desde a fundação. É, pelo menos, o que assegura o presidente Patrick Morais de Carvalho, em entrevista à TSF.

"Sem tenacidade e sem resiliência o Belenenses não teria chegado a esta História centenária. Nós, hoje, dirigentes e sócios do Belenenses somos os fiéis depositários da História e da identidade do clube e devemos a todos os nossos antepassados essa resiliência", adianta à TSF.

Patrick Morais de Carvalho sublinha que o Belenenses é "um clube que foi criado para ganhar" e que tem a obrigação, sobretudo tendo em conta a cisão com a SAD, "de levar esta atual equipa que joga na segunda divisão distrital até à primeira divisão nacional, que é o lugar do Belenenses por direito próprio".

Ouça a reportagem do jornalista Rui Silva 00:00 00:00

A cisão entre o clube Os Belenenses e a SAD é, para Patrick Morais de Carvalho, "um divórcio" total: "Aquela empresa nada representa para o Belenenses, não tem qualquer simbolismo e pesa zero no coração dos Belenenses".

"Os sócios do Belenenses e os adeptos do Belenenses estão muito tranquilos com a decisão que tiveram de tomar. Face aos acontecimento, e em virtude de a SAD ter fugido com a equipa de futebol para o Jamor e ter abandonado o Belenenses, nós só tínhamos dois caminhos: ou morríamos ou recomeçávamos. Como morrer não era opção, tivemos de recomeçar", sublinha.

Ouça a reportagem de Bruno Sousa Ribeiro sobre o hino d'Os Belenenses 00:00 00:00

O presidente do clube acredita que a separação fez com que "a massa associativa do Belenenses se unisse" à volta do mesmo objetivo: ganhar.

Para já, o clube está focado em conseguir avançar com o processo de requalificação do complexo do Restelo: "Temos ali 13 hectares com um PIP (Pedido de Informação Prévia) aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, o que quer dizer que temos todas as condições para fazer do complexo do Restelo o maior e mais avançado polo de desporto da zona ocidental da cidade de Lisboa."



Entre as muitas histórias que marcaram a História d'Os Belenenses pode assinalar-se o facto de o clube ter sido convidado para inaugurar o estádio do Real Madrid e de ter dado origem a um carro: o Mercedes Matateu.